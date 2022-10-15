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Konferans’ta MVP Okaka

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde Okaka iki golün altına imza attı. 33 yaşındaki İtalyan milli futbolcu, gösterdiği bu performansla UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Konferans’ta MVP Okaka
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde Okaka iki golün altına imza attı. 33 yaşındaki İtalyan milli futbolcu, gösterdiği bu performansla UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
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