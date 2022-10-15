Kayserispor Aslan’a bilendi

Galatasaray'ı ağırlayacak Kayserispor, güçlü rakibine bilendi. Sahasında tek yenilgisini Trabzonspor'dan alan sarı-kırmızılılar, renktaşını puansız göndererek yeni bir seri başlatmak istiyor. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki maç da 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ı ağırlayacak Kayserispor, güçlü rakibine bilendi. Sahasında tek yenilgisini Trabzonspor'dan alan sarı-kırmızılılar, renktaşını puansız göndererek yeni bir seri başlatmak istiyor. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki maç da 1-1 sona erdi.