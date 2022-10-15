F.Bahçe’ye hazırız

Başkent ekibinin Portekizli maestrosu Pedrinho, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus'la ülkeleri Portekiz'de birçok kez rakip olduklarını hatırlatan 29 yaşındaki orta saha, "Jesus, çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Biz de iyi bir takımız. Sadece rakibi düşünerek maça hazırlanamazsınız, kendi iyi yönlerinizi de öne çıkarmanız lazım. Biz çok iyi hazırlandık" dedi. Geçen sezon Portekiz'de Fenerbahçeli Lincoln ile en iyi 11'e seçildiğini belirten Pedrinho, Süper Lig'de gol ve asist katkısı yapamamasına rağmen şu anki performansından memnun olduğunu vurguladı.

TARAFTAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ

A.Gücü'nün sağ beki Oğuz Ceylan ve stoperi Atakan Çankaya, galibiyetten emin. Ceylan, "Bu maçta kazanabiliriz. Büyük taraftarımızın arkamızda itici güç olduğunu biliyoruz" derken Çankaya, "Seyircimizle birlikte çok iyi oynuyoruz" dedi.