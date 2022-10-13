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Konya zirve aşkına

Konyaspor, sahasındaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. 3 golle Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından olan yeşil-beyazlılar, 5 maçtır galibiyete hasret kalan rakibi karşısında 4 golle takımın en golcü ismi olan Muhammet Demir ve 2 gol atan Endiri Çekiçi'ye güveniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Konya zirve aşkına
Konyaspor, sahasındaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. 3 golle Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından olan yeşil-beyazlılar, 5 maçtır galibiyete hasret kalan rakibi karşısında 4 golle takımın en golcü ismi olan Muhammet Demir ve 2 gol atan Endiri Çekiçi'ye güveniyor.
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