Konya zirve aşkına

Konyaspor, sahasındaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. 3 golle Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından olan yeşil-beyazlılar, 5 maçtır galibiyete hasret kalan rakibi karşısında 4 golle takımın en golcü ismi olan Muhammet Demir ve 2 gol atan Endiri Çekiçi'ye güveniyor.
Konyaspor, sahasındaki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. 3 golle Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından olan yeşil-beyazlılar, 5 maçtır galibiyete hasret kalan rakibi karşısında 4 golle takımın en golcü ismi olan Muhammet Demir ve 2 gol atan Endiri Çekiçi'ye güveniyor.