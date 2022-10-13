Avrupa'yı titretin!

Başakşehir ve Sivas, Konferans Ligi'nde 4. maçlarına çıkıyor. Lider turuncu-lacivertliler, A Grubu'nda Letonya'dan RFS'yi saat 19.45'te Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak ve maçı Malta'dan Farrugia yönetecek. Temsilcimiz kazanırsa, Fiorentina-Hearts maçının sonucuna göre ilk ikiyi garantileyebilir. Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Duarte ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra UEFA listesinde olmayan Keny yok. Yiğidolar ise G Grubu'nda Sivas'ta 4-3 yenildiği Kosova'dan Ballkani'ye 22.00'de konuk olacak. Fadil Vokrri Stadı'ndaki maçı Avusturya'dan Schuettengruber yönetecek. Tüm takımların aynı puan ve averajla sıralandığı grupta temsilcimiz, liderlik hayali kuruyor. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan James, Ziya Erdal, Musa, Camara ve Ulvestad yok. Her iki maç da TV 8,5'tan yayınlanacak.