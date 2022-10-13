Antalya’da Ndao şoku!

Antalyaspor'da, Konya maçında sakatlanan Senegalli Ndao'nun operasyon geçirdiği ve 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Ndao'nun, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle operasyon geçirdiği duyuruldu. 26 yaşındaki orta saha bu sezon 6 karşılaşmada oynarken, asist ve gol katkısı sağlayamadı.
Antalyaspor'da, Konya maçında sakatlanan Senegalli Ndao'nun operasyon geçirdiği ve 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Ndao'nun, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle operasyon geçirdiği duyuruldu. 26 yaşındaki orta saha bu sezon 6 karşılaşmada oynarken, asist ve gol katkısı sağlayamadı.