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Hedef 4'te 4

3 deplasmana çıkacak Mavi Şimşekler, bu süreçte sadece evinde Konya’yı ağırlayacak. Montella, oyuncularından 4’te 4 yapıp tarih yazmalarını istedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Hedef 4'te 4

Ligde flaş sonuçlara imza atan Adana Demirspor, liderlik koltuğuna oturdu. Montella yönetiminde geçen sezonki ivmesini bu sezon daha da yükseğe çeken mavi- şimşekler, G.Antep'te galibiyeti kaçıran taraf olurken, 1 puanla yetindi. Adana ekibi, bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Demirspor, geçen sezon Adana'da golsüz berabere kaldığı, İstanbul'da yenildiği Paşa'yı devirip iki haftalık beraberlik serisine son vermek istiyor.

ROTAMIZ NETLEŞİR

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım'dan sonra ara verilecek Süper Lig'de araya kadar kalan 4 maçta da galibiyet hedefleyen Adana Demirspor, bunun fitilini Kasımpaşa'da ateşlemenin peşinde. Ligde Dünya Kupası arası öncesindeki 4 maçın üçünü deplasmanda oynayacak lider Demirspor'da Montella, "Zirvede kalmak zordur. Tarih yazmak istiyorsak Dünya Kupası arasına kayıpsız lider girelim" diye oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

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