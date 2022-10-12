Hedef 4'te 4

Ligde flaş sonuçlara imza atan Adana Demirspor, liderlik koltuğuna oturdu. Montella yönetiminde geçen sezonki ivmesini bu sezon daha da yükseğe çeken mavi- şimşekler, G.Antep'te galibiyeti kaçıran taraf olurken, 1 puanla yetindi. Adana ekibi, bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Demirspor, geçen sezon Adana'da golsüz berabere kaldığı, İstanbul'da yenildiği Paşa'yı devirip iki haftalık beraberlik serisine son vermek istiyor.

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Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım'dan sonra ara verilecek Süper Lig'de araya kadar kalan 4 maçta da galibiyet hedefleyen Adana Demirspor, bunun fitilini Kasımpaşa'da ateşlemenin peşinde. Ligde Dünya Kupası arası öncesindeki 4 maçın üçünü deplasmanda oynayacak lider Demirspor'da Montella, "Zirvede kalmak zordur. Tarih yazmak istiyorsak Dünya Kupası arasına kayıpsız lider girelim" diye oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.