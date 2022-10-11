Yeniden zirvede

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, ligde yoluna doludizgin devam ediyor. İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi, son olarak Manisa FK'yi 4-0 mağlup ederek şov yaptı. Ligde 6. haftayı zirvede tamamlayan eflatunsarılılar, daha sonra Keçiörengücü'ne devrettiği liderliği bu hafta yeniden geri aldı. 8 maçta 17 puan toplayan Eyüpspor, tek yenilgisini Bodrum'dan aldı. Süper Lig yolunda iddiasını kanıtlayan ve yeniden zirvenin hakimi olan İstanbul temsilcisi, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında koltuğu koruma peşinde olacak.
Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, ligde yoluna doludizgin devam ediyor. İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi, son olarak Manisa FK'yi 4-0 mağlup ederek şov yaptı. Ligde 6. haftayı zirvede tamamlayan eflatunsarılılar, daha sonra Keçiörengücü'ne devrettiği liderliği bu hafta yeniden geri aldı. 8 maçta 17 puan toplayan Eyüpspor, tek yenilgisini Bodrum'dan aldı. Süper Lig yolunda iddiasını kanıtlayan ve yeniden zirvenin hakimi olan İstanbul temsilcisi, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında koltuğu koruma peşinde olacak.