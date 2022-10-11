Sancak: O VAR bize çok lazım!

Spor Toto Süper Lig'de Video Hakem Sistemi (VAR) tartışmalarına, Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak da katıldı. Başkan Murat Sancak, "VAR neye göre var, kime göre var? Hadi bakalım kolay gelsin. Bildiğiniz VAR ile ilgili yazmadım, o VAR çok lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de Video Hakem Sistemi (VAR) tartışmalarına, Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak da katıldı. Başkan Murat Sancak, "VAR neye göre var, kime göre var? Hadi bakalım kolay gelsin. Bildiğiniz VAR ile ilgili yazmadım, o VAR çok lazım" değerlendirmesinde bulundu.