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Rize kanatlandı

Spor Toto 1. Lig’de 8. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Altay’ı Kubilay Kanatsızkuş’un iki golüyle yenip puanını 12’ye çıkardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Rize kanatlandı

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında Çaykur Rizespor ilk golü attı. 45+2'de Alberk'in pasında Kubilay Kanatsızkuş, Altay ağlarını havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı. Devre konuk ekip Çaykur Rize'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

POTAYA GİRDİLER

İkinci yarıya da iyi başlayan Karadeniz ekibi, 64'te bir gol daha buldu. Benhur Keser'in pasında Kubilay Kanatsızkuş, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken Çaykur Rizespor'u adeta kanatlandırdı. Yeşil-mavililer bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltip ilk zirve yarışına katıldı, Altay ise 6 puanla 17. sıraya indi.

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