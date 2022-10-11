Rıza Çalımbay: Kritik galibiyet

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kötü gidişatın bu galibiyetle sonlanmasını umut ettiklerini belirtti. Ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Dilerim bizim için güzel günlerin başlangıcı olur" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kötü gidişatın bu galibiyetle sonlanmasını umut ettiklerini belirtti. Ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Dilerim bizim için güzel günlerin başlangıcı olur" dedi.