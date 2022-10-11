İlklerin gecesi

Süper Lig'de 9. haftaya lider giren yenilgisiz Başakşehir, evinde galibiyeti olmayan Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. İki takım da bu sezonki ilklerini yaşadı. Henüz galibiyeti olmayan Yiğidolar, geride kalan 7 maçta sadece 1 gol yeyip namağlup durumda olan Başakşehir'i devirdi. 3'te Mounir Chouiar'in şutunu Ali Şaşal çıkardı. 9'da Erdoğan'ın vuruşunu Muhammed engelledi. 12'de Biglia'nın şutuna Ali Şaşal geçit vermedi.

PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

45+2'DE Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Atışı kullanan Dia Saba skoru 1-0'a getirdi ve devre bu skorla bitti. 48'de gelişen Başakşehir atağında önce Mounir'in , sonra Ömer Ali'nin vuruşlarına savunma geçit vermedi. 85'te ilk golün sahibi Dia Saba bir gol daha atıp sonucu belirledi: 2-0. İlk galibiyetini alan Sivasspor puanını 7'ye yükseltti, Başakşehir ise 17 puanda kaldı.