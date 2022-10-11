İlk rakip Ermenistan

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen milli takımın maç programı belirlendi. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak olan milli takım, son karşılaşmasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak. İşte program: 25 Mart Ermenistan (D), 28 Mart Hırvatistan, 16 Haziran Letonya (D), 19 Haziran Galler, 8 Eylül Ermenistan, 12 Ekim Hırvatistan (D), 15 Ekim Letonya, 21 Kasım Galler (D).
EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen milli takımın maç programı belirlendi. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak olan milli takım, son karşılaşmasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak. İşte program: 25 Mart Ermenistan (D), 28 Mart Hırvatistan, 16 Haziran Letonya (D), 19 Haziran Galler, 8 Eylül Ermenistan, 12 Ekim Hırvatistan (D), 15 Ekim Letonya, 21 Kasım Galler (D).