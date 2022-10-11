Gaziantep’te defans alarmı!

Konyaspor deplasmanında ter dökecek Gaziantep FK, savunma alarmı veriyor. Kırmızı-siyahlılarda Adana Demirspor maçında kırmızı gören stoperler Ertuğrul Ersoy ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Papy Djilobodji, yeşil-beyazlılar karşısında oynayamayacak.
Konyaspor deplasmanında ter dökecek Gaziantep FK, savunma alarmı veriyor. Kırmızı-siyahlılarda Adana Demirspor maçında kırmızı gören stoperler Ertuğrul Ersoy ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Papy Djilobodji, yeşil-beyazlılar karşısında oynayamayacak.