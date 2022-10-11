Emre Belözoğlu: Şanssızdık

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında üstün oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi. Genç hoca, "İyi mücadele ettik. Fırsatlar da yakaladık ama biri penaltıdan, biri de gol ararken yediğimiz kontradan iki gol yedik. Bunu bir yol kazası olarak görüyoruz. Şanssızdık" diye konuştu.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında üstün oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi. Genç hoca, "İyi mücadele ettik. Fırsatlar da yakaladık ama biri penaltıdan, biri de gol ararken yediğimiz kontradan iki gol yedik. Bunu bir yol kazası olarak görüyoruz. Şanssızdık" diye konuştu.