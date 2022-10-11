Demirel’le şaha kalktı

Alanyaspor'u 1-0 yenen Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 2. maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı. Yaklaşık 1 yıldır iki maç üst üstte kazanamayan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel ile birlikte bu özlemine de son vermeyi başardı. Hatay ekibi, bu hafta Karagümrük'e konuk olacak
Alanyaspor'u 1-0 yenen Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 2. maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı. Yaklaşık 1 yıldır iki maç üst üstte kazanamayan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel ile birlikte bu özlemine de son vermeyi başardı. Hatay ekibi, bu hafta Karagümrük'e konuk olacak.