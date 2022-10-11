Çoğunluk VAR!

Sportradar ile yeni sponsor anlaşması yapan TFF, imza töreni düzenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu imzayla yasadışı bahsin önüne geçeceklerini müjdeledi. Başkan Büyükekşi, Giresunspor ve Ümraniyespor'un VAR sistemi kaldırılması başvurusuna da değinirken, "Bir-iki kulübün isteğiyle olacak olay değil. Tüm kulüplerin bunu istemesi gerekiyor. Ama bana kalırsa çoğu kulüp ve taraftarlar devamını istiyor. VAR olmasaydı hakemler tarafından yapılan birçok hata skor olarak geçerlilik kazanacaktı" ifadelerini kullandı.