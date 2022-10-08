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İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

İstanbulspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında İstanbulspor ile Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Ankaragücüb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Ankaragücü maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor

Jensen; Erdogan, Mehremic, Yesil; Berber, Rroca, Sarikaya, Aksu; Topalli, Gultekin; Yilmaz

Ankaragücü

Akkan; Ceylan, Radakovic, Mujakic, Gureler; Kilinc, Antalyali, Cigerci, Pedrinho, Beridze; Sowe

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