GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | BJK MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ İZLE | Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek olan Giresunspor ile Beşiktaş'ta son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Deplasmanda yapacağı karşılaşmada Salih Uçan sakatlığı nedeniyle kadro dışı kaldı. Ntvspor'un haberine göre ise, Kartal'da sakatlıklarını atlatan Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal, Giresun kadrosuna alındı. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

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GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst