Giresunspor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar 34'te Tayyip Talha Sanuç'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Kartal'da Weghorst bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunspor'un Oğulcan Çağlayan ile 90. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle gereçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 18'e yükseltirken Giresunspor 8 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.