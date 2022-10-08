Haberler Süper Lig Giresunspor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU

Giresunspor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar 34'te Tayyip Talha Sanuç'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Kartal'da Weghorst bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunspor'un Oğulcan Çağlayan ile 90. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle gereçerli sayılmadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 18'e yükseltirken Giresunspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 22:03
Giresunspor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar 34'te Tayyip Talha Sanuç'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Kartal'da Weghorst bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunspor'un Oğulcan Çağlayan ile 90. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle gereçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 18'e yükseltirken Giresunspor 8 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

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