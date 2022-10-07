Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Tosca, Hanousek; Parmak, Jevtovic; Markovic, Maxim, Sagal; Figueiredo

Adana Demirspor

Ozbir; Svensson, Akaydin, Guler, Rodrigues; Inler, Ndiaye; Sari, Akaba, Onyekuru; Belhanda