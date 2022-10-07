Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:20
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Tosca, Hanousek; Parmak, Jevtovic; Markovic, Maxim, Sagal; Figueiredo

Adana Demirspor

Ozbir; Svensson, Akaydin, Guler, Rodrigues; Inler, Ndiaye; Sari, Akaba, Onyekuru; Belhanda

DİĞER
Son dakika haberi: Ronaldo'nun yaptığına kimse inanamadı! Manchester United'ın yaşayan efsanesi alay konusu oldu
Ebru Cündübeyoğlu kızı Duru ile davette boy gösterdi! Güzelliği dudak ısırttı gören bir daha baktı: "1.73'lük annesinin boyuna yetişmiş"
Yıldız ismi yedek kulübesine gönderecek!
Dünya basını F.Bahçe'nin AEK galibiyetini böyle gördü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"FETÖ" davasını kazandı!
G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı
💰 Dolar ne kadar oldu? - 7 Ekim 2022 Döviz Kuru
Kadir Gecesi'nde tövbe etmenin önemi nedir?
Sözleşmeli ve taşeron personele kadroda kritik gün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"FETÖ" davasını kazandı! "FETÖ" davasını kazandı! 12:02
G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı 11:39
Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Endonezya'dan sonra bir felaket daha! 11:34
Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 11:12
F1'de sıradaki yarış Japonya'da! F1'de sıradaki yarış Japonya'da! 11:08
Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:04
Daha Eski
Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Okan Buruk'tan Icardi sözleri! 10:55
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:48
Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon başlıyor! Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon başlıyor! 10:27
Yıldız ismi yedek kulübesine gönderecek! Yıldız ismi yedek kulübesine gönderecek! 10:18
6 dakikada taraftarı büyüledi! 6 dakikada taraftarı büyüledi! 10:12
Zajc satış listesinde! İki taliple görüşme... Zajc satış listesinde! İki taliple görüşme... 00:35