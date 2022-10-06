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Jevtovic umutlu

SPOR Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'nin Sırp orta sahası Jevtovic, gelecekten umutlu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "İyi yoldayız. Çok iyi bir takıma ve potansiyele sahibiz. Takım olarak ligi üst sıralarda bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takım olarak hedefimiz bu" diye kırmızısiyahlı camiaya umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Jevtovic umutlu
SPOR Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'nin Sırp orta sahası Jevtovic, gelecekten umutlu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "İyi yoldayız. Çok iyi bir takıma ve potansiyele sahibiz. Takım olarak ligi üst sıralarda bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takım olarak hedefimiz bu" diye kırmızısiyahlı camiaya umut dağıttı.
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