Demir yenilmiyor

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor, G.Antep deplasmanında 3 puan peşinde olacak. Teknik direktör Montella yönetiminde oynadığı göze hoş gelen futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan mavi-şimşekler, zirve yarışını sürdürmek için G.Antep'te galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kırmızı-siyahlılarla oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünü kazanan Akdeniz ekibi, ligde son 4 maçtır kazanamayan rakibine karşı iddialı hazırlanıyor. Montella'nın kritik maç öncesinde futbolcularını rehavete girmemeleri konusunda sık sık uyardığı bildirildi.