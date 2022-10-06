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Demir yenilmiyor

Ligde zirve yarışı yapan Adana Demirspor, 5 maçtır yenilmediği Gaziantep FK’yi deplasmanda yenip iddiasını sürdürmek istiyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Demir yenilmiyor
Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor, G.Antep deplasmanında 3 puan peşinde olacak. Teknik direktör Montella yönetiminde oynadığı göze hoş gelen futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan mavi-şimşekler, zirve yarışını sürdürmek için G.Antep'te galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kırmızı-siyahlılarla oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünü kazanan Akdeniz ekibi, ligde son 4 maçtır kazanamayan rakibine karşı iddialı hazırlanıyor. Montella'nın kritik maç öncesinde futbolcularını rehavete girmemeleri konusunda sık sık uyardığı bildirildi.
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