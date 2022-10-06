Avrupa'yı titretin!

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, gruplarında 3. maçlarına çıkıyor. A Grubu'da 2'de 2 yapan ve İtalyan devi Fiorentina'yı 3-0 yenerek büyük ses getiren lider Başakşehir, 19.45'te 3. sıradaki Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. Riga'daki maçı Romanya'dan Petrescu yönetecek. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Duarte, Szyzs ve Mesut Özil ile UEFA listesinde yer almayan Keny yok.
SÜPER Lig'de galibiyetle tanışamayan Sivasspor ise Avrupa'da tam tersi bir tablo çiziyor. G Grubu'nda Cluj deplasmanından zaferle dönen ve 2. sıraya çıkan Sivas, Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.45'te Kosova'dan Ballkani'yi ağırlayacak. Maçta İspanya'dan Munuera düdük çalacak. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan James ve Ahmed Musa, oynayamayacak. Temsilcilerimizin maçları TV8,5'tan yayımlanacak.