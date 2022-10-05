Haberler Süper Lig Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 13:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 13:26
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

DİĞER
Gonca Vuslateri, yeni aşkını spor yaparken buldu!
Aydemir Akbaş'ın eşi bakın kim! 2 kez boşanıp 3 kez evlenmişlerdi bomba itiraf geldi: "Beyhan ile ayrıyız, yalnız ölmekten korkuyorum"
Transferler hüsrana uğrattı! F.Bahçe detayı...
Trabzonspor'un Monaco kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael...
Trabzonspor 4 eksikle Monaco'ya gitti
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇ EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 13:27
9. haftanın hakemleri belli oldu! 9. haftanın hakemleri belli oldu! 13:21
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... 13:07
Trabzonspor 4 eksikle Monaco'ya gitti Trabzonspor 4 eksikle Monaco'ya gitti 12:52
O kulübün teklifini geri çevirmiş! O kulübün teklifini geri çevirmiş! 12:40
Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" 12:20
Daha Eski
Transferler hüsrana uğrattı! F.Bahçe detayı... Transferler hüsrana uğrattı! F.Bahçe detayı... 12:07
PAZARSPOR KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 PAZARSPOR KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 09:51
Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi... Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi... 10:08
Aslan'dan İtalyan kaleciye kanca! Aslan'dan İtalyan kaleciye kanca! 10:15
RB Leipzig - Celtic maçı saat kaçta? RB Leipzig - Celtic maçı saat kaçta? 10:22
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? 10:34