Sadece gol yok

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemedi. Zirvede 4 takım aynı puanda (17) yer alırken, Başakşehir'in 1 maçı eksiği bulunuyor. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Zemin çalışması nedeniyle şehir dışında oynayan Konyaspor ,ilk kez seyircisinin önüne çıktı. Ümraniyespor'u tek golle yenerek 4. kez 1-0 kazanmayı başardı. Konuk ekip ise 5. kez aynı skorla sahadan yenik ayrıldı.

SEZONUN EN KISIR HAFTASI

Trabzonspor'un geriden gelerek Kayserispor'u devirdiği haftada, 2-1 kazanan Başakşehir, Ankaragücü karşılaşmasında yediği golle bu sezon 595 dakika sonra kalesinde gol gördü. 9 maçta sahaya çıkan 18 takım 16 gol atabildi. Ligin en kısır haftası olarak kayıtlara geçti. Maç başına 1,77 gol ortalamasının yaşandığı haftada takımlar hücum performanslarıyla futbolseverleri mutlu edemedi. İlk haftada 27, ikinci haftada 20, üçüncü haftada 31, dördüncü haftada 23, beşinci haftada 18, altıncı haftada 22, yedinci haftada 30 gol atılmıştı. İlk 7 haftanın gol ortalaması ise 2,72 olmuştu, sekizinci haftada ise bu rakamın altında kalındı.

DERBİLERDE SESSİZLİK

Süper Lig'de Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu yıl aralarında oynadığı maçlarda gol sesi çıkmadı. 4. haftada oynanan Trabzonspor- Galatasaray ile 8. haftada yapılan Beşiktaş- Fenerbahçe derbilerinde futbolseverler gol izleyemedi. Sıradaki derbi ise 10. haftada Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak.