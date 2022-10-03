Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı CANLI

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Karagümrük, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada mutlak 3 puana sahip olmak istiyor. İstanbulspor ise, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla ligde üst sıralara çıkmak istiyor. Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçını haberimizden canlı takip ederbilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 20:20
Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı CANLI

Fatih Karagümrük ve İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta kapanış müsabakasında kozlarını paylaşıyor. İki İstanbul ekibinin mücadelesine sahne olan bu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

Karagümrük, maç öncesi 6 puanla 13. sırada yer alırken, İstanbulspor, 5 puanla 15. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Caulker, Caner, Colley, Biraschi, J. Durmaz, Ozdoev, Kouassi, Diagne

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Duhan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, Guri

FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı 3 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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