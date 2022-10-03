Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı CANLI

Fatih Karagümrük ve İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta kapanış müsabakasında kozlarını paylaşıyor. İki İstanbul ekibinin mücadelesine sahne olan bu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.
Karagümrük, maç öncesi 6 puanla 13. sırada yer alırken, İstanbulspor, 5 puanla 15. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Caulker, Caner, Colley, Biraschi, J. Durmaz, Ozdoev, Kouassi, Diagne
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Duhan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, Guri
FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı 3 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.