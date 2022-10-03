Haberler Süper Lig Birlikte uyuttular

Birlikte uyuttular

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'tan birer puanla ayrıldı. Bol gollü geçmesi beklenen derbi hayal kırıklığı yaşattı. Mücadele nefesleri kesse de pozisyon olarak iki takım da kısır kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Birlikte uyuttular

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun ilk derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Vodafona Park'taki karşılaşmada mücadele düzeyi yüksek olsa da pozisyon olarak iki takım da vasatı geçemedi. İlk yarıda Fenerbahçe adına Valencia'nın plasesinde top direği sıyırarak auta gitti. Crespo'nun şutunda ise kaleci Ersin üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı. Beşiktaş'ta ise Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.


GOLCÜLER SUSTU
İkinci yarıda da durum değişmedi. Devre ortasında yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından oyun hareketlendi. Kanarya'da Szalai'nin bir topu yine direk dibinden auta giderken, Beşiktaş son bölümde üst üste 4 fırsattan yararlanamadı. Weghors 87 ve 89'daki vuruşlarında tribünler ayağa kalksa da top yine kaleyi bulmadı. 90+'da ise Tayfur iki kez şansını denedi. İlkinde meşin yuvarlak auta gitti. İkincisinde Altay'da kaldı. İki takım da skoru değiştiremeyince derbi başladığı Ferdi: İlk yarı çok şans bulduk, koparabilirdik gibi golsüz tamamlandı.


TOPLAM 4 ŞUT KALEYİ BULDU
İki takım maç boyunca 9'ar şut çekti. Toplam 18 şut atıldı. Sadece 4 top kaleyi buldu. F.Bahçe 3 kez çerçeveyi tutturdu. Ersin'i geçemedi. Beşiktaş ise kaleyi 90+3'te 9. şut girişiminde bulabildi. Top Altay'da kaldı.


DEPLASMANDA 2. KEZ SUSKUN
Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste 2. maçında da gol bulamadı. Jesus ile gol yollarında etkili bir performansa imza atan Kanarya, Konya'ya 1-0 yenildi. BJK ile 0-0 berabere kaldı.


ALİ KOÇ: BİZ KARDEŞİZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından Beşiktaş taraftarının forma imzalama isteğini geri çevirmedi. Babası Rahmi Koç'la birlikte olan sarı-lacivertli ekibin başkanı, "Baba takımı, biz kardeşiz, çok güzel karşılandık her zamanki gibi" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika: Jorge Jesus Beşiktaş kulübesine koştu! Dev derbide olaylı an...
76 yaşındaki Süperstar sarı kostümüyle gençlere meydan okudu!
Erman Toroğlu'dan derbi yorumu: Ne şiş yandı ne kebap!
Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şok eleştiri! "Kaybeden Jesus oldu"
Dikkat çeken sözler! "Sahanın tartışmasız en iyisiydi"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Sahanın tartışmasız en iyisiydi" Dikkat çeken sözler! "Sahanın tartışmasız en iyisiydi" 07:45
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:22
F.Bahçe ilk kez gol yemeden çıktı! F.Bahçe ilk kez gol yemeden çıktı! 23:41
Görevine son verildi! Görevine son verildi! 23:46
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası hakem sözleri: Ben çok beğendim! Ahmet Çakar'dan derbi sonrası hakem sözleri: Ben çok beğendim! 23:58
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:20
Daha Eski
Derbide 28 yıl sonra bir ilk! Derbide 28 yıl sonra bir ilk! 23:35
Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu 23:35
Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip! Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip! 23:36
Juventus 3 puanı 3 golle aldı! Juventus 3 puanı 3 golle aldı! 23:36
Valerien Ismael: Bazen top kaleye girmez Valerien Ismael: Bazen top kaleye girmez 23:36
Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil 23:36