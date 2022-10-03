Birlikte uyuttular

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun ilk derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Vodafona Park'taki karşılaşmada mücadele düzeyi yüksek olsa da pozisyon olarak iki takım da vasatı geçemedi. İlk yarıda Fenerbahçe adına Valencia'nın plasesinde top direği sıyırarak auta gitti. Crespo'nun şutunda ise kaleci Ersin üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı. Beşiktaş'ta ise Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



GOLCÜLER SUSTU

İkinci yarıda da durum değişmedi. Devre ortasında yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından oyun hareketlendi. Kanarya'da Szalai'nin bir topu yine direk dibinden auta giderken, Beşiktaş son bölümde üst üste 4 fırsattan yararlanamadı. Weghors 87 ve 89'daki vuruşlarında tribünler ayağa kalksa da top yine kaleyi bulmadı. 90+'da ise Tayfur iki kez şansını denedi. İlkinde meşin yuvarlak auta gitti. İkincisinde Altay'da kaldı. İki takım da skoru değiştiremeyince derbi başladığı Ferdi: İlk yarı çok şans bulduk, koparabilirdik gibi golsüz tamamlandı.



TOPLAM 4 ŞUT KALEYİ BULDU

İki takım maç boyunca 9'ar şut çekti. Toplam 18 şut atıldı. Sadece 4 top kaleyi buldu. F.Bahçe 3 kez çerçeveyi tutturdu. Ersin'i geçemedi. Beşiktaş ise kaleyi 90+3'te 9. şut girişiminde bulabildi. Top Altay'da kaldı.



DEPLASMANDA 2. KEZ SUSKUN

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste 2. maçında da gol bulamadı. Jesus ile gol yollarında etkili bir performansa imza atan Kanarya, Konya'ya 1-0 yenildi. BJK ile 0-0 berabere kaldı.



ALİ KOÇ: BİZ KARDEŞİZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından Beşiktaş taraftarının forma imzalama isteğini geri çevirmedi. Babası Rahmi Koç'la birlikte olan sarı-lacivertli ekibin başkanı, "Baba takımı, biz kardeşiz, çok güzel karşılandık her zamanki gibi" ifadelerini kullandı.