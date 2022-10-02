Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Vodafone Parkta'ki zorlu karşılaşmada Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş puanını 15'e yükseltti.

Fenerbahçe deplasmanda aldığı beraberlikle puanını 14 yaptı.

Maçtan dakikalar

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.



9'uncu dakikada Szalai'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.



31'inci dakikada sol kanattan Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışındaki Salih'in yeniden içeri doldurduğu topa penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



44'üncü dakikada Salih'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşan Weghorst'un kayarak yaptığı vuruşta Fenerbahçe savunması ayak koydu ve top kornere gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



55'inci dakikada Lincoln'ün savunmada attığı uzun pas sonrasında ceza sahası içinde Saiss kafayı vurdu. Szalai, önünde bulduğu top kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



78'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Weghorst'un hareketlendiği top auta gitti.



87'nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta rakiplerinden sıyrılan Rosier'in ortasında ceza sahası içinde Weghorst kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



89'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Weghorst'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.



Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.