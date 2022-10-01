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Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü

Akkan; Ceylan, Radakovic, Mujakic, Marlon; Cigerci, Antalyali; Ariyibi, Kilinc, Beridze; Sowe

Başakşehir

Babacan; Sahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Biglia, Turuc, Ozcan; Traore, Chouiar, Keny

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