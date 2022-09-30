Yıldız yağmuru

Süper Lig'de 2021-22 yaz transfer sezonu hareketli geçti. Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u getirirken, kadrosunu da Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Joshua King gibi yıldızlarla güçlendirdi.... Galatasaray, Napoli'de efsaneleşen Belçikalı Dries Mertens'i renklerine bağladı. PSG'den ünlü Mauro İcardi'yi kiraladı. Beşiktaş, Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katıp, Wout Weghorst ile forvet hattını takviye etti... Son şampiyon Trabzonspor da Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etti. Defansını Marc Bartra ile sağlamlaştırdı... Anadolu takımları da boş durmadı. Adana Demirspor, Ruslar'ın dev golcüsü Artem Dzyuba'yı, Gaziantep Markovic'i bitirip şov yaptı.









