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Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın programı...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 8. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftanın açılış maçı Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasına sahne olurken, 2 Ekim Pazar günü, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev derbi oynanacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:56
Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın programı...

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor'a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

1 EKİM CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

2 EKİM PAZAR

14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 EKİM PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

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