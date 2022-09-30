Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın programı...

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor'a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



1 EKİM CUMARTESİ



14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük



17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk



17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler



2 EKİM PAZAR



14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar



14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu



17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz



20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



3 EKİM PAZARTESİ



20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan