Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: İstanbul Valiliği açıkladı! Derbilere deplasman seyircisi alınmayacak

Son dakika spor haberleri: İstanbul Valiliği açıkladı! Derbilere deplasman seyircisi alınmayacak

Son dakika spor haberleri... İstanbul Valiliği, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak derbi müsabakalarına deplasman seyircisi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:54 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:05
Son dakika spor haberleri: İstanbul Valiliği açıkladı! Derbilere deplasman seyircisi alınmayacak

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.


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