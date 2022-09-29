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Ligimiz hem yaşlı hem de kısa!

Süper Lig, 28.5 ortalama ile Avrupa’nın en yaşlı ligi konumunda... Boy ortalamasında ise 181.5 cm. ile 26. sıradayız...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa!

Avrupa'nın tüm liglerine baktığımızda Süper Lig, 28.5 yaş ortalaması ile zirvede yer alıyor. Onu 28.4 ile Yunanistan Ligi takip ediyor. G.Kıbrıs Ligi 28.2, Romanya Ligi 27.9, İspanya Ligi ise 27.5 yaş ortalamasına sahip...

Takvim'in haberine göre, Avrupa'nın en genç ligi ise 24.7 ortalama ile Slovenya Ligi... Sloven Milli Takımı dün İsveç ile berabere kalırken tek gol 19 yaşındaki forvet Benjamin Sesko'dan geldi. Genç yıldız adayı Salzburg'ta bu sezon 19 maça çıktı. İtalya'nın ortalaması 26.9, Almanya'nın 26.8, İngiltere'nin 26.7 ve Fransa'nın 26.6 olarak gözüküyor. Boy ortalamasına baktığımızda ise Süper Lig'in yine alt sıralarda görüyoruz... Boy ortalamasında 26. sırada yer alıyoruz. Süper Lig, 181.5 cm. boy ortalaması ile 26. sırada yer alırken zirvede Almanya Ligi Bundesliga bulunuyor. Alman Ligi 184.2 cm. boy ortalamasına sahip. 5 büyük ligden İtalya Ligi'nin boy ortalaması 183.7, İngiltere Premier Lig'in 182.5, Fransa Ligi'nin 181.6 ve İspanya Ligi'nin 181.4 cm...


39 yaşındaki Beşiktaşlı Atiba, ligimizin en yaşlı oyuncusu. Torreira ise 1.66 metrelik boyuyla ligin en kısa isimlerinden.

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