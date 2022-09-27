Yabancıyız

Süper Lig'de kulüplerin yabancı oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor. Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59,6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61,8'e çıktı. Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, 76 bin 769 dakika (% 61,8) forma giydi. Yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş 50 futbolcu ise 11 bin 527 dakika (% 9,3) oynadı.ig'de kulüplerin tercihi yine yabancı futbolcular oldu.



EN AZ OYNATAN İSTANBUL

Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu ise toplam sürenin sadece yüzde 28,9'unda seyircilerin karşısına çıkabildi. Müsabakalarda yerli statüsündeki 189 oyuncu ise 47 bin 410 dakika (yüzde 38,2) sahada kaldı. Süper Lig'de yerlilere en çok forma veren kulüpse İstanbulspor oldu. Sarısiyahlılarda yerliler toplam sürenin yüzde 71,8'inde (4 bin 259 dakika) oynadı.



EN ÇOK G.SARAY

Ligde yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip G.Saray oldu. Ekipte yerli statüdeki futbolcular, 2 bin 153 dakika (% 31,3) forma giyerken, yabancılar 4 bin 729 dakika (% 68,7) süre aldı.



Karşılaşmalarda ilk 11'ler baz alındığında yabancı futbolcuların tercih edilme oranı yüzde 63,35'e çıkıyor.