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Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında muhteşem maçlar oynanacak. İki haftadır düşüşteki Beşiktaş, golleri sıralayan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor, evinde namağlup Kayseri karşısında... Süper Lig lideri Adana Demirspor, geçen hafta Konyaspor'u zirveden indiren Galatasaray'la Adana'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Zirve yarışının hareketli hale geldiği Spor Toto Süper Lig'de, 8. hafta maçları nefesleri kesecek. Derbiye sahne olacak haftada Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Başakşehir yenilgisi sonrasında İstanbulspor'la da berabere kalan siyah- beyazlılar, derbiyi kazanarak düzlüğe çıkmak istiyor.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Jesus'la golleri sıralayan Fenerbahçe ise 5 gollü Alanya galibiyetini derbi zaferiyle perçinlemek istiyor.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Kara Kartal'da teknik direktör Valerien İsmael'in durumu derbiden çıkacak sonuca göre şekillenebilir.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Haftanın diğer önemli maçında lider Adana Demirspor, her geçen hafta formu yükselen Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Cimbom, geçen hafta kalesi gole kapalı namağlup Konya'yı yenip zirveden indirdi. Demirspor ise Trabzonspor galibiyetinin ardından Antalya'dan da 3 gollü galibiyetle döndü.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

FIRTINA İLK PEŞİNDE

G.Antep FK karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan son şampiyon Trabzonspor da sahasında puan kaybetmeyen namağlup Kayseri'de bu unvana son verip tekrar iddialı duruma geçmek istiyor.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Zirve adaylarından Başakşehir A.Gücü, Konyaspor ise Ümraniye'yle kozlarını paylaşacak.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

DERBİ EN KRİTİK SINAVI

Namağlup unvanını Başakşehir karşısında kaybeden, İstanbulspor'a da puan kaybeden Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi İsmael'in en kritik sınavı olacak.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Vodfafone Pak'ta olası bir puan kaybında Fransız hocanın koltuğu tehlikeye girecek.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

ADANA'DA LİDERLİK MAÇI

Namağlup, kalesi gole kapalı Konyaspor'u yenip liderlikten eden Galatasaray'da Okan Buruk, şimdi de liderliği devralan Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

İlk sınavı geçen Buruk'u Adana'da zorlu bir maç bekliyor.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

OYUNDAN TAVİZ VERMİYOR

Alanya'yı 5 golle uğurlayıp derbi öncesinde büyük bir moral kazanan F.Bahçe'nin kozu Jesus olacak.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

Portekizli teknik adam kim oynarsa oynasın hücum futbolundan taviz vermiyor ve rakip seçmeden sadece 3 puana odaklanıyor.

Zirve alev alev yanıyor! Bu maçlar lige damga vuracak

KAYSERİ'DE ZORLU RANDEVU

G.Antep FK karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Kayseri'de serisini sürdürmenin planlarını yapıyor.

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