Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hürriyet'in haberine göre, 'kiralama' formülü sayesinde Mauro İcardi, Dele Alli, Haris Seferovic, Yusuf Yazıcı, Jean-Philip Gbamin gibi pahalı futbolcuları bir sezonluğuna da olsa kadrolarına katmayı başaran Süper Lig'in devlerinin ardından en değerli kadroya sahip 5. takım, 55.7 milyon Euro ile Medipol Başakşehir oldu.