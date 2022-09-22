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Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 2022-23 sezonu başlarken, takımlar transferlerinin tamamladı. Futbolseverlerin merakla beklediği sonuç da ortaya çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra, Başakşehir'in de yer aldığı liste belli oldu. Peki, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek ve en düşük takımları hangileri? İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:10
Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig kulüplerinin 2022-23 sezonu kadroları kesinleşirken, özellikle 4 büyüklerdeki değer artışları dikkat çekti.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfermarkt'ın 15 Eylül'de güncellediği piyasa değerlerine göre Süper Lig'in en pahalı takımı, toplam 179.58 milyon Euro değerinde futbolcuları kadrosunda barındıran Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı lacivertli takım ayrıca Transfermarkt'ın bu hesaplamayı yaptığı 2010 yılından bu yana kayıtlara geçen kadro olarak tarihe geçti.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig tarihinde ilk kez 4 büyüklerin hepsi birden 100 milyon Euro barajını aştı.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray 153 milyon Euro ile ikinci oldu.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor 152 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe yüzde 57, Galatasaray yüzde 50 yükseltti.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş ise yüzde 2.7 geriledi.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

KİRALAMA FORMÜLÜYLE HEDEFE ULAŞTILAR
4 büyüklerin ardından en pahalı kulüp de belli oldu.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hürriyet'in haberine göre, 'kiralama' formülü sayesinde Mauro İcardi, Dele Alli, Haris Seferovic, Yusuf Yazıcı, Jean-Philip Gbamin gibi pahalı futbolcuları bir sezonluğuna da olsa kadrolarına katmayı başaran Süper Lig'in devlerinin ardından en değerli kadroya sahip 5. takım, 55.7 milyon Euro ile Medipol Başakşehir oldu.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Süper Lig'de piyasa değeri en düşük kulüp de belli oldu.

Süper Lig'in en pahalı takımı hangisi oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'deki 19 kulüp içinde kadro değeri en düşük kulüp ise, toplam 10 milyon Euro değerinde oyunculara sahip Ümraniyespor.

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