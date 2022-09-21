Haberler Süper Lig ‘Telafi edeceğiz’

‘Telafi edeceğiz’

Konya formasıyla 3'ü ligde, 1'i Avrupa'da olmak üzere takımın en skorer ismi olan Muhammet Demir, milli ara sonrasındaki Ümraniye maçında G.Saray yenilgisini telafi edeceklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
‘Telafi edeceğiz’

Tecrübeli golcü "Yeni bir çıkış yakalayacağız" şeklinde konuştu.

SÜPER LİG AKTÜEL HABERLERİ


Son 3 maçın 2'sini kaybedip 1'inde berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, milli arada eksikleri kapatıp toparlanacaklarını dile getirdi.


Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Sarı kırmızılılar, ilk 7 haftada 12 puan topladı. 2017-18'in ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Kayseri, sonraki sezonlar pek de başarılı olamamıştı.


FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 5. Grup maçlarında görevlendirildi. Mehmet Emin Tuğral da maçlarda yardımcı hakem olacak.


Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal "Son üç maçta büyük şanssızlıklar yaşadık. Son dakikalarında yediğimiz gollerle elimizdeki puanları rakiplerimize verdik. Am geçmişe takılmayacağız" dedi.

DİĞER
Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?
Ekonomik çapkın! Cem Belevi, İrem Derici'nin iade ettiği kolyeyi yeni sevgilisi Bircan Bali'ye verdi
Çok konuşulacak iddia! Efsaneler Terim'e sırt çevirdiler
Ferdi'ye 3 talip! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"
Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Erdoğan Infantino'yu kabul etti
Meksika'daki depremde bilanço ağırlaşıyor!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" 07:42
Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" 07:02
Denswil ve Hugo Denswil ve Hugo 06:11
Berkan sola! Berkan sola! 00:54
Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? 00:00
Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih 00:00
Daha Eski
Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! 00:00
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... 00:00
UEFA'dan Rusya'ya şok UEFA'dan Rusya'ya şok 00:00
F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede 23:59
Beşiktaş Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken detay Beşiktaş Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken detay 23:59
Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! 23:59