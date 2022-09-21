‘Telafi edeceğiz’

Tecrübeli golcü "Yeni bir çıkış yakalayacağız" şeklinde konuştu.

SÜPER LİG AKTÜEL HABERLERİ



Son 3 maçın 2'sini kaybedip 1'inde berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, milli arada eksikleri kapatıp toparlanacaklarını dile getirdi.



Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Sarı kırmızılılar, ilk 7 haftada 12 puan topladı. 2017-18'in ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Kayseri, sonraki sezonlar pek de başarılı olamamıştı.



FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 5. Grup maçlarında görevlendirildi. Mehmet Emin Tuğral da maçlarda yardımcı hakem olacak.



Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal "Son üç maçta büyük şanssızlıklar yaşadık. Son dakikalarında yediğimiz gollerle elimizdeki puanları rakiplerimize verdik. Am geçmişe takılmayacağız" dedi.