Demir yumruk

SPOR Toto Süper Lig'de 7. haftasında zirve el değiştirdi. Trabzonspor'u yenen Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u da mağlup ederek Konyaspor'un kaybettiği haftada liderliğe yükseldi. Milli araya lider giren Mavi Şimşekler, 4 Büyükler'i geride bıraktı. Galatasaray, haftaya namağlup ve kalesinde gol görmeden lider giren Konyaspor'a ilkleri yaşattı. Direklerin dövüldüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak lider Adana Demirspor'un ensesine yapıştı. cimbom'da dünya yıldızı Mauro İcardi ilk kez sahne alırken, galibiyet golünde takipçiliğini gösterip Calvo'nun kendi ağlarını sarsmasını sağladı.



ÇİLİNGİR ALDI SAZI ELİNE

Jesus ile yeni bir çehre kazanan Fenerbahçe, Avrupa dönüşü ligde şov yaptı. Kadroda as-yedek ayrımı yapmadan maksimum verim alan Portekizli teknik adam, Alanya'yı 5 golle uğurlayıp gövde gösterisi yaptı. Son şampiyon Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2-0'dan geri dönüp çok değerli bir galibiyete imza attı. Fırtına'da 1 gol, 1 asistle oynayan Yunan yıldız Bakasetas, takımını ipten aldı. Beşiktaş, ilk yenilgisini yaşadığı Başakşehir maçından sonra ligin yenisi İstanbulspor karşısında da galibiyeti koruyamadı. Başakşehir de K.Gümrük'le berabere kalırken, Konya'nın kaybetmesiyle gol yemeyen tek takım olarak kaldı.



KIRMIZILAR HAVADA UÇUŞTU

Süper Lig'de bu hafta adeta kırmızı kart haftası yaşandı. Oynanan 9 maçta 7 kırmızı kart çıktı. Antalyaspor-Adana Demirspor maçı kırmızı kartların havada uçuştuğu bir mücadeleye döndü. Antalya'dan 2, Adana Demirspor'dan 1 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Başakşehir-Karagümrük karşılaşmasında da karşılıklı birer kırmızı kart vardı. Hatayspor-Kayserispor ve Galatasaray-Konyaspor karşılaşmalarında birer kırmızı kart gösterildi.



12 SANİYEDE KIRMIZI KART

Antalyaspor'un Porto'dan kadrosuna kattığı Japon Nakajima, taraftarının önündeki ilk maçında büyük bir şok yaşadı. Japon yıldız, oyuna girdikten saniyeler sonra Adana Demirsporlu Svensson'a yaptığı sert hamle sonrasında sarı kart gördü. Daha sonra yapılan VAR kontrolünün ardından kartın renginin kırmızıya dönmesiyle oyun dışında kaldı.



HAFTANIN HOCASI MONTELLA (ADANA DEMİRSPOR)

İtalyan Teknik Direktör, fark yaratmaya devam ediyor. Trabzon'dan sonra Antalya deplasmanında da 3 gollü galibiyetle takımını milli araya lider götürdü. Oynattığı futbolla mavi-şimşekleri zirve adayları arasına soktu.



HAFTANIN GOLÜ İRFAN CAN (FENERBAHÇE)

Kapanış golünü atan yıldız maestro, önündeki rakibinin ışık hızıyla çalımlayıp klas bir vuruşla ağları sarstı.



HAFTANIN ASİSTİ THIAM (KAYSERİSPOR)

Cardoso'nun golünde seri çalımlarla resital sunan Tiham, haftanın asistini yaptı. Beşiktaş'tan Masuaku ve G.Saray'dan Boey'in asistleri de güzeldi.

HAFTANIN KURTARIŞI MUSLERA (GALATASARAY)

Konyaspor maçında 5 kurtarış yapan Uruguaylı yıldız, özellikle Çekici ve Soner'in yakın mesafeden gollük vuruşlarında kalesinde adeta devleşti.



HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Jesus yönetiminde taraftarlarını coşturmaya devam ediyor. Avrupa dönüşü Alanyaspor'u 5-0 yenen sarı-lacivertliler, şov yaptı.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Antalya'da 59'da oyuna girdikten 12 saniye sonra kırmızı gören Nakajima'nın tribündeki aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

HAFTANIN SÖZÜ JORGE JESUS

20 gol atan F.Bahçe'de teknik direktör Jesus, "20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Eğer sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması" dedi.

GOL KRALLIĞI

Valencia F.BAHÇE 7

Wright ANTALYA 5

Gomis G.SARAY 4

Muleka BEŞİKTAŞ 4

Figueiredo G.ANTEP 4

Belhanda A.DEMİR 4



ASİST KRALLIĞI

Caner Erkin K.GÜMRÜK 4

Weghorst BEŞİKTAŞ 4

Efecan ALANYA 3

Tolga A.GÜCÜ 3

Lincoln F.BAHÇE 3

Bakasetas TRABZON 2



Bu sezon ligde en fazla gol atan (20), gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım Alanya'yı 5 golle geçen Fenerbahçe oldu.

Evinde son 28 lig maçını kaybetmeyen Trabzon (18 G-10 B), bu kadar uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı.



Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Galatasaray, tek sezonda daha uzun bir galibiyet serisini en son 2020-21'in son 6 haftasında (6 G) yaşadı.