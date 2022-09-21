Bir galibiyet yeter

Bu sezon 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle ligde son sırada olan Hatayspor, teknik direktörlüğe Volkan Demirel'i getirmişti. Kariyerinin 2. teknik adamlık sınavını bu kulüpte verecek olan Demirel, taraftarlara mesaj yolladı. Genç hoca, "Daha iyi yerlerde olması gerekirken, hak etmediği noktada olan bir takım var. Hep birlikte takımı bulunduğu bu durumdan çıkarmak için çalışacağız. Bu zorlu süreçte her türlü desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Demirel ayrıca ilk 3 puanın çok önemli olacağının altını çizerek "Birkaç galibiyet aldığımızda ki bunları üst üste alırsak daha da önemli olur, o zaman öz güvenimiz artar ve yükselişimiz başlar" ifadesini kullandı.



Volkan Demirel takımın ilk 6 haftadaki maçlarını izleyerek işe başladı