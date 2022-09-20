Süper Lig'de Adana Demirspor kasırgası dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u sahasında 3-2 yenen Adana Demirspor, Antalyaspor'u da deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup ederek 7. haftayı averajla lider tamamladı ve milli araya zirvede girdi. Akdeniz ekibinin İtalyan teknik direktörü Montella çok değerli bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, "Taraftarımızı ve başkanımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Aslında bizim için lig şimdi başlıyor" sözleriyle zirvede kalmanın zorluğuna değindi.



AYAKLARIMIZ YERE BASACAK

Liderliğin getirdiği baskıyla başa çıkmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Tabii ki ayaklarımızın yere basması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adam, milli aradan sonra konuk edecekleri G.Saray karşısında karakterlerini sahaya yansıtacaklarını belirtti. İtalyan hoca, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz" diye umut dağıttı.



DEMİR GOL FIRSATINDA 2. SIRADA

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayıp milli araya zirvede giren Adana Demir'in performansı, istatistiklere de yansıdı. Mavi- şimşekler, ilk 7 haftada en fazla gol fırsatı yaratan takımlar arasında 13'le Fenerbahçe'den (22) sonra 2. sırayı aldı.



ZİRVE ADAYI

Antalyaspor galibiyetiyle milli araya lider olarak giren Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adayları arasına da dahil oldu. Güncellenen şampiyonluk oranlarında mavi-şimşekler de listede gösterilirken, 1'e 20.00 oran verildi.



BELHANDA COŞTU

Adana Demirspor'da bu sezon fark yaratan isimlerden birisi de Younes Belhanda oldu. Galatasaraylı eski maestro, geçen sezon hem lig hem kupada attığı 4 gole, bu sezon ligde daha ilk 7 haftada ulaştı. Antalyaspor ağlarını da 1 kez havalandıran 32 yaşındaki Faslı yıldız, Galatasaray maçı öncesinde de mavi- şimşeklerin en önemli kozu olacak.



AKREPLER ŞOKTA!

Ligde 3-0 kaybedilen Adana Demir maçında Antalyaspor Taraftarlar Derneği oyun sürerken tribünleri terk etti. Taraftarlar Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'i istifaya davet etti. Üst üste 4. yenilgisini alan kırmızı-beyazlılarda maçı protokol tribünde takip eden Başkan Çetin de mücadele tamamlanmadan tribünü terk etti.