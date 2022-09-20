İyi hazırlandık

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Sivas'ı 2-1 yenip üzerlerindeki galibiyet baskısını attıklarını söyledi. Seyircisiz maçlarda konsantrasyon eksikliğinin çok olduğunu vurgulayan Aytekin, "Hele ki A.Gücü taraftarı gibi müthiş bir itici güçten yoksun maça çıkmak, önemli bir eksiklikti. Üzerimizdeki stresin kalkması adına çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Teknik ekibimiz takımımızı fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırladı. Maçın başında attığımız gol de bunu gösterdi" diye konuştu.



HEDEFİMİZ HALA ÜST SIRALAR

Hüseyin Aytekin, her maça yeni bir başlangıç olarak baktıklarını belirterek, "Sezon başında başkanımız Sayın Faruk Koca bir hedef koydu. İlk haftalarda puan kayıpları yaşadık fakat üst sıralarda yer alacak bir Ankaragücü hedefimiz hala geçerli. Milli maç arasında takım içi uyumun daha gelişeceğini düşünüyorum. Futbol taraftarla güzel. Hepimiz bugün iş yerlerimize daha pozitif gittik. Takımımızın galibiyetinin taraftarlarımızın sosyal yaşantısına ne kadar pozitif yansıdığının bilincindeyiz" dedi.



Hüseyin Aytekin milli arada 2 hazırlık maçı planladıklarını söyledi.