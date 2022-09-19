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Siftahın gücü

Henüz galibiytele tanışmayan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. Sivasspor Beridze ve Sowe’nin gollerine N’Jie ile karşılık verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Siftahın gücü

Spor Toto Süper Lig'in galibiyet hasreti çeken iki ekibinin mücadelesinde 3 puan arzusunu dindiren taraf Ankaragücü oldu: 2-1. Başkent temsilcisi henüz ikinci dakikada Beridze'nin golüyle öne geçti. Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahasında buluşan Beridze, düzgün bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Dar alanda rakiplerinden sıyrılan Beridze, plase vuruşla topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın 44. dakikasında direkten dönen topu, altıpasın içinde boş kaleye gönderen Sowe, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Sivasspor, 45+4'te Charisis ile bir gol buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı. Sivasspor ikinci yarıya golle başladı. 47'de Ulvestad'ın ara pasında N'jie farkı bire indirdi: 2-1. Yiğidoların çabası başka gol getirmeyince Ankaragücü ilk galibiyetini aldı. Sivasspor'un 3 puan özlemi ise milli aradan sonraki haftalara kaldı.


ÇALIMBAY'A İTİRAZDAN KART
Karşılaşmanın 45+8. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü. Maçın ilk devresinde VAR'dan golün iptal kararına sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sarı kartın ardından teknik heyet devreye girerek Çalımbay'ı sakinleştirdi.


AHMED MUSA SAKATLANDI
Sivasspor'un forveti Ahmed Musa girdiği ikili mücadelede sol kolunun esnemesi sebebiyle sakatlık geçirdi. Musa, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından kenara geldi. 29 yaşındaki futbolcu, erini Clinton'a bıraktı. Durumu, bugün belli olacak.


TARAFTAR DESTEKLEDİ
Sivassporlu taraftarlar, takımlarını Ankaragücü deplasmanında yalnız bırakmadı. Kırmızı-beyazlı kulüpte sosyal medyadan taraftarların fotoğraflarını paylaşarak, "Büyük Sivasspor taraftarı Ankara deplasmanında takımının yanında" notunu ekledi.

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