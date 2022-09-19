Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Ligde ilk 7 hafta geride kalırken, kıran kırana bir zirve mücadelesi yaşanıyor.
Geride kalan haftada tam 9 müsabaka yapılırken, şampiyonluk adayları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları haftaya damga vurdu.
Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı.
Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray evinde ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek milli ara öncesi hata yapmadı.
Trabzonspor ise 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İddaa Risk Yönetimi, 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İşte zirve adaylarının yeni şampiyonluk oranları...
BEŞİKTAŞ - 4.50
GALATASARAY - 3.50
FENERBAHÇE - 3.00