Haberler Süper Lig Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kaldı. Oynanan 7 maçın sonunda Adana Demirspor, topladığı 16 puanla zirvede yer alıyor. İddaa Risk Yönetimi, 7. haftanın sona ermesi sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte zirvenin adayları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:52
Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor ise 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İddaa Risk Yönetimi, 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İşte zirve adaylarının yeni şampiyonluk oranları...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR - 20.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR - 8.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR - 5.00

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sosyal medyada Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar
Beşiktaş'ta dev zirve! Ismael'in geleceği...
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? | 4/A 4/B emeklilik maaşı hesaplama
TFF binasına ateş açan kişi cezaevine gönderildi!
2022 Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'da olaylı derbi! Melo ve Luiz birbirine girdi Brezilya'da olaylı derbi! Melo ve Luiz birbirine girdi 15:19
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... 14:52
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 14:42
Beşiktaş'ta dev zirve! Ismael'in geleceği... Beşiktaş'ta dev zirve! Ismael'in geleceği... 14:37
Rennes'in yıldızından F.Bahçe maçı itirafı! Rennes'in yıldızından F.Bahçe maçı itirafı! 13:54
Valencia'dan büyük başarı! Lewa ve Haaland'ı solladı Valencia'dan büyük başarı! Lewa ve Haaland'ı solladı 13:15
Daha Eski
"Hakem hatalarını en aza indirmek istiyoruz" "Hakem hatalarını en aza indirmek istiyoruz" 13:00
Necip için özel plan! F.Bahçe derbisinde... Necip için özel plan! F.Bahçe derbisinde... 12:52
Maç sonu uçakta kavga çıktı! Ağaoğlu ve Yusuf devreye girdi Maç sonu uçakta kavga çıktı! Ağaoğlu ve Yusuf devreye girdi 12:40
Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş... Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş... 12:38
Türkiye - Lüksemburg maçının hakemi belli oldu! Türkiye - Lüksemburg maçının hakemi belli oldu! 12:26
Sivasspor galibiyete hasret Sivasspor galibiyete hasret 12:23