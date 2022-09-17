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Ümraniyespor Kasımpaşa maçı | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor, şimdiye dek oynadığı maçlarda galibiyet elde edemezken, 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Kasımpaşa ise 4 mağlubiyet 2 galibiyet elde etti. Ümraniyespor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 17:15
Ümraniyespor Kasımpaşa maçı | CANLI

Ümraniyespor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, Kasımpaşa karşısında ligdeki ilk galibiyeti için sahada. Kasımpaşa ise, 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanma peşinde.



ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Suat Arslanboğa'nın orta hakemliğini yaptığı müsabaka, 17 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Isaak Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Umut.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Mickael Tirpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.

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