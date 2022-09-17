Ümraniyespor Kasımpaşa maçı | CANLI

Ümraniyespor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, Kasımpaşa karşısında ligdeki ilk galibiyeti için sahada. Kasımpaşa ise, 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanma peşinde.







ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Suat Arslanboğa'nın orta hakemliğini yaptığı müsabaka, 17 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen ekranlara geliyor.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Isaak Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Umut.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Mickael Tirpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.