Sabri Çelik’ten 3 net talimat

MHK Eylül Ayı Eğitim Semineri; online olarak gerçekleştirildi. TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın sunduğu güncel kliplerden oluşan eğitimde MHK Başkanı Sabri Çelik, hakem ekibinden istisnasız ve tutarlı şekilde disiplin uygulamaları yapmalarını istedikleri 3 talimatı şöyle sıraladı:

Oyuncuların toplu olarak hakeme yaptığı itirazlarda,

Oyuncuların ve teknik ekibin hakemlere mobbing uygulamaya çalıştığı durumlarda,

Teknik adamların teknik alan ihlallerini oyunun saygınlığını ve devamlılığını bozacak şekilde gerçekleştirdiği süreçlerde.



ÇALIŞARAK YÜKSELECEĞİZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seminerin kapanış konuşmasını yaptı. Büyükekşi, TFF'nin marka değerinin hep birlikte başarılı olarak ve çok çalışarak yükseltilebileceğinin önemini hakemlere yine hatırlattı.