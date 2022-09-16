Süper Lig alev aldı

Zirve yarışının hareketli hale geldiği Süper Lig'de, 7. hafta maçları nefesleri kesecek. Kasımpaşa'dan 3 puanla dönen Galatasaray, kalesinde gol görmeyen Konyaspor'u konuk edecek. Okan Buruk, henüz sahneye çıkmayan Mata ve İcardi'li kadrosuyla Konya karşısında muhtemel bir liderlik planları yapıyor. Dolmabahçe'de Medipol Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, ligin yenisi İstanbulspor karşısında deplasmanda mağlubiyetin telafisini yaparak, bir başka sürprize izin vermek istemiyor.

YİNE Mİ FARKLI 11?

Geçen haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanya maçıyla lige dönüyor. Avrupa kulvarında da iddialı sarı-lacivertlilerde Jesus, geniş kadrosunun avantajlarını kullanmaya başladı. Alanyaspor karşısında da yine farklı bir 11'le çıkması beklenen Portekizli hoca, kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Adana Demirspor'a yenilen son şampiyon Trabzonspor, Akyazı'da G.Antep FK'yi ağırlayacak. Puan kaybına daha fazla tahammülü kalmayan bordo-mavili ekip, iyi futbolla galip gelerek hem moral kazanmanın hem de taraftarını memnun etmenin peşinde olacak.

TELAFİ PEŞİNDE

Namağlup unvanını Başakşehir karşısında Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında telafi peşinde olacak. Fransız teknik adam, iki maçtır yenilmeyen ligin yenisi sarı-siyahlılar önünde bir başka sürprize daha izin vermek istemiyor.

ZİRVE HESABI YAPIYOR

Yıldızlarla dolu kadrosuyla sükse yapan Galatasaray, kalesinde gol görmeyen lider Konyaspor'la zirve maçına çıkacak. Okan Buruk, K.Paşa karşılaşmasındaki oyunu daha da geliştirerek taraftarı önünde liderlik hesapları yapıyor.

BAY BİTTİ 3 PUAN ZAMANI

Geçen haftayı Bay geçiren Fenerbahçe, Kadıköy'de ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Portekizli hoca, son dönemde göze hoş gelen futbolu galibiyetle perçinlemenin peşinde.

MORAL MAÇI OLACAK

Adana Demirspor yenilgisiyle yara alan Fırtına, Gaziantep FK maçıyla geri dönüş yapmak istiyor. Yeni transferlerin uyum sorununu bir an önce aşmak isteyen Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşmasına moral maçı gözüyle bakıyor.