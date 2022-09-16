Haberler Süper Lig Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Ataş Hatayspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Ataş Hatayspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Çağdaş Atan Galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Atan, "Psikolojik durumun farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 23:35
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Ataş Hatayspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Tabi psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru çevrilebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama daha iyisini oynayabilirdik ilk yarı. Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. Biraz durdurduk önce ikinci yarı. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! Hadise'nin zararı da ortaya çıktı!
Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
Zirve yarışı kızıştıi! İşte güncel puan durumu
Maçta kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan hakeme sert sözler! "Yapay zekayı patlatır"
Cevdet Göç: İstifa bizim alacağımız karar değil
TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ?
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan hakeme sert sözler! "Yapay zekayı patlatır" Toroğlu'dan hakeme sert sözler! "Yapay zekayı patlatır" 23:47
Atan: Psikolojik durumun farkındaydık Atan: Psikolojik durumun farkındaydık 23:35
Cevdet Göç: İstifa bizim alacağımız karar değil Cevdet Göç: İstifa bizim alacağımız karar değil 23:31
İlhan Palut: İki takımı da tebrik ediyorum İlhan Palut: İki takımı da tebrik ediyorum 23:22
Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk! Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk! 22:37
Leo Dubois: Atmosfer muhteşemdi Leo Dubois: Atmosfer muhteşemdi 22:33
Daha Eski
Icardi: Hocamızın kararı... Icardi: Hocamızın kararı... 22:24
Zirve yarışı kızıştıi! İşte güncel puan durumu Zirve yarışı kızıştıi! İşte güncel puan durumu 22:21
Malatya'da sessiz gece Malatya'da sessiz gece 22:15
Zirveye Aslan pençesi! Zirveye Aslan pençesi! 22:04
Maçta kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik... Maçta kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik... 22:02
Kayserispor deplasmanda rahat kazandı Kayserispor deplasmanda rahat kazandı 21:59