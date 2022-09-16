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Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç Kayserispor karşılaşması sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç açıklamalarda bulundu. Göç, "İstifa konusu bizim alacağımız karar değil. Milli maç arası var. Oturulur konuşulur." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 23:31
Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç Kayserispor karşılaşması sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, "Hiç düşüncelerimizde olmayan, aklımızdan dahi geçirmediğimiz çok kötü bir mağlubiyet aldık. Tabi birinci dakikada penaltı verilen, penaltı. Bunlar futbolun içerisinde var. Üzerinden tekrar gelmemiz gerekiyordu. Geldik, toparlandık, oyun üstünlüğüne devam ettik, devam ettik ama kırılma anı derseniz hani Ayoub'un kaçırdığı pozisyon var. Belki o gol olsa 1-1 gireceğimiz maça tam tersi ikinci golü yiyerek devreye giriyoruz. Çok demoralize olduk. Üzüldük, hiç beklemediğimiz bir pozisyon. Devre arasında yaptığımız değişikliklerin hemen akabinde 3 tane oyuncuyla tekrar devam ettik. Gene bir üstünlük kurduk. Pozisyonlar var, kaçan pozisyonlarımız var. Rakip haklı olarak kontra atağa döndü. Onu da tahmin ediyorduk ama gol pozisyonunda kaçan gole mi üzülelim? Yeni gelen arkadaşımız Kevin Soni ile pozisyona girdik derken pozisyonun kaçtığı ve akabinde şanssız şekilde hiç beklemediğimiz şekilde bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 10 kişi kaldık. Ondan sonra zaten artık rakibin kontra atak oynuyor, riskler alıyorsun. Sonrası orada ben de oyun bende bitti diye düşünüyorum. Kolay değil çevirmek, eksik enerjiniz düşüyor, 3 ve 4 oldu. Hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bundan 7 hafta önce böyle bir tablo deseler gülerdik, söyleyene gülerdik. Ama hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarımızdan, Hatayspor'u sevenlerden herkesten çok çok özür diliyoruz. Belki klasik olacak ama hakikaten özür diliyoruz. Çok üzgünüz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ALACAĞIMIZ KARAR DEĞİL"
Maç esnasında taraftarın 'istifa' çağrısı ile ilgili de açıklama yapan Göç, "Geldiğimiz günden bu yana gerek personelimiz, masörümüz, tesis çalışanlarımız, inanılmaz bir çaba içindeler. Teknik heyet olarak elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Yönetim de arkamızda duruyor. İstifa konusu bizim alacağımız karar değil. Milli maç arası var. Oturulur konuşulur. İyi insanlar, yöneticilerimizin alacağı karar. Getirirken onlar getirdi. Onların alacağı karardır. Futbolda her şey var. Nasıl getirirken getirdilerse futbolda ayrılıklar da var. Bunun medeni ölçülerde olmasında fayda var. Biz onlardan da özür diliyoruz. Gerçekten iyi insanlar" dedi.

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