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Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Henüz Süper Lig'de galibiyeti olmayan Hatayspor, 9 puanı bulunan Kayserispor'u konuk ediyor. Hatayspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 19:59 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 20:01
Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Kayserispor Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yapıyor.

Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor taraftarı önünde kazanmak istiyor.

9 puanı bulunan Kayserispor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil, Recep Burak, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, İlhan


HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Hatayspor arasındaki mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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