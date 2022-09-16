Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Kayserispor Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yapıyor.
Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor taraftarı önünde kazanmak istiyor.
9 puanı bulunan Kayserispor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Hatayspor: Erce, Kamil, Recep Burak, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi
Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, İlhan
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Hatayspor arasındaki mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.